Сотни мигрантов из Гондураса отправились в США

Четвёртый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США . Он насчитывает около 400 человек, до границы с Гватемалой добрались уже более трети.

«Мигранты начали собираться на автобусной станции города Сан-Педро-Сула и стартовали в сторону гватемальской границы», — передает телеканал Telesur.

Караваны мигрантов начали двигаться через Мексику в США осенью 2018 года. Целые семьи покидают Гондурас, спасаясь от бедности и преступности. С третьим караваном границу Гватемалы и Мексики пересекли около двух тысяч гондурасских мигрантов.