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Сотни мигрантов из Гондураса отправились в США 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Четвёртый караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону США. Он насчитывает около 400 человек, до границы с Гватемалой добрались уже более трети.
«Мигранты начали собираться на автобусной станции города Сан-Педро-Сула и стартовали в сторону гватемальской границы», — передает телеканал Telesur.
Караваны мигрантов начали двигаться через Мексику в США осенью 2018 года. Целые семьи покидают Гондурас, спасаясь от бедности и преступности. С третьим караваном границу Гватемалы и Мексики пересекли около двух тысяч гондурасских мигрантов.
Ранее News.ru писал, что правительство Мексики отказывается принимать какие-либо меры, чтобы остановить очередной караван мигрантов. Пограничникам США придётся потрудиться, заявил лидер государства Дональд Трамп. «Мексика отказывается что-либо делать. Мы уже задержали две колонны, но без Стены нашим военным будет тяжко», — написал глава Белого дома в своём Twitter.
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Комментарии
США , В мире , Латинская Америка , Дональд Трамп , Гондурас
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