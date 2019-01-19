Трамп нашел способ возобновить работу правительства

Президент США Дональд Трамп пойдет на компромисс с демократами для возобновления работы правительства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, глава государства продолжит настаивать на полном выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой (5,7 миллиарда долларов), в то же время он поддержит продление распоряжения DACA, предусматривающего защиту некоторых категорий мигрантов от депортации.

Американский лидер также готов продлить статус временно защищенных лиц, уточняет портал. Речь идет о 300 тысячах человек (в основном, мигрантах из Сальвадора), защищенных от депортации. Власти США считают их отправку на родину негуманной.

DACA было принято предшественником Трампа Бараком Обамой . Распоряжение защищало от депортации мигрантов, которых нелегально привезли на территорию страны в детском возрасте. Во время президентского срока Трампа срок действия соглашения истек, и зарегистрированные в программе оказались в неопределенном правовом положении. Отмечается, что распоряжение касается около 800 тысяч граждан США.

18 января Трамп объявил, что выступит с обращением к нации. По его словам, речь пойдет о приостановке работы правительства и гуманитарном кризисе на южной границе страны. Отмечалось, что американский лидер намерен сделать демократам предложение в связи с продолжающимся в стране шатдауном.

Частичная приостановка работы правительства США — шатдаун — продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.