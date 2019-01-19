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США нанесли "сокрушительный удар" по России
США нанесли "сокрушительный удар" по России

Буш накормил сотрудников Секретной службы пиццей 

RT на русском + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Бывший президент Соединённых Штатов Джордж Буш — младший на фоне продолжающегося в стране шатдауна привёз несколько коробок пиццы сотрудникам Секретной службы, обеспечивающим его безопасность. Об этом политик сообщил в своём Instagram.
Отмечается, что экс-президент и его жена Лора поблагодарили представителей службы, которые продолжают исполнять свои обязанности, не получая зарплаты.
Буш также призвал власти к диалогу для того, чтобы найти компромисс и возобновить работу федерального правительства.
22 декабря правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.
Камнем преткновения в данном вопросе является требование американского лидера Дональда Трампа выделить более $5,5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой для обеспечения безопасности.
12 января шатдаун в Соединённых Штатах стал самым длительным в истории страны.
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Комментарии
США , В мире , Джордж Буш , Дональд Трамп
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