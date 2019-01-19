Буш накормил сотрудников Секретной службы пиццей

Бывший президент Соединённых Штатов Джордж Буш — младший на фоне продолжающегося в стране шатдауна привёз несколько коробок пиццы сотрудникам Секретной службы, обеспечивающим его безопасность. Об этом политик сообщил в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от George W. Bush (@georgewbush) 18 Янв 2019 в 12:58 PST Отмечается, что экс-президент и его жена Лора поблагодарили представителей службы, которые продолжают исполнять свои обязанности, не получая зарплаты.

Буш также призвал власти к диалогу для того, чтобы найти компромисс и возобновить работу федерального правительства.

22 декабря правительство США частично приостановило работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Камнем преткновения в данном вопросе является требование американского лидера Дональда Трампа выделить более $5,5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой для обеспечения безопасности.

12 января шатдаун в Соединённых Штатах стал самым длительным в истории страны.