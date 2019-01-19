Почти импичмент: что ждет Трампа

Почти импичмент: в чем теперь обвиняют Трампа

Президент США Дональд Трамп вслед за спецпрокурором по «делу о российском вмешательстве» Робертом Мюллером раскритиковал публикацию BuzzFeed о том, что глава Белого дома якобы велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом. При этом ранее стало известно, что из-за данной информации среди демократов США даже возобновились разговоры о возможном импичменте Трампа.

Президент США Дональд Трамп принял сторону спецпрокурора по «делу о российском вмешательстве» Роберта Мюллера в отношении публикации BuzzFeed о том, что глава Белого дома якобы велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом.

«Помните, что именно Buzzfeed выпустил полностью дискредитированную информацию о «Досье», оплаченную ущербной Хиллари Клинтон и демократами (как расследование оппозиции), на котором основан все российское дело! Очень печальный день для журналистики, но великий день для нашей страны!», — написал американский лидер в твиттере.

Накануне BuzzFeed News выпустил материал, в котором утверждалось, что Комитет по разведке палаты представителей планирует расследовать утверждения Майкла Коэна о том, что Дональд Трамп велел ему солгать перед конгрессом о проекте небоскреба Trump Tower в Москве

Ранее издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Коэн признался следствию и рассказал об указе Трампа в 2017 году солгать конгрессу о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

«Утверждение о том, что президент Соединенных Штатов мог подстрекать к лжесвидетельству перед нашим комитетом в попытке ограничить ведущееся расследование и скрыть свои деловые отношения с Россией, является одним из самых серьезных на сегодняшний день. Мы сделаем все необходимое, чтобы выяснить, правда ли это», — сказал председатель комитета Адам Шифф.

Другой член комитета Хоакин Кастро также призвал конгресс немедленно расследовать заявление Майкла Коэна. Если это окажется правдой, то будет равносильно воспрепятствованию правосудию, отметил конгрессмен. В ответ на это офис Мюллера указал, что редко реагирует подобные новостные сообщения, а также, что в целом данная информация является недостоверной.

Однако в политических кругах нашлось немало и тех, кто допустил правдоподобность информации, изложенной в материале BuzzFeed. После этого среди демократов США даже возобновились разговоры о возможном импичменте Трампа.

Например, бывший генеральный прокурор Эрик Холдер в твиттере написал, что если эта информация верна, то конгресс должен начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Некоторые демократы также призывали к импичменту Трампа, отмечается в материале.

Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», не заканчивать его, но «как можно скорее» раскрыть карты перед конгрессом, пока еще не слишком поздно действовать.

Накала данному скандалу добавляет и то, что в прошлом месяце адвокат Трампа Рудольф Джулиани признал, что американский лидер поставил подпись под документом о намерении построить небоскреб Trump Tower на территории международного делового центра «Москва-Сити».

В документе содержатся намерения продолжить переговоры по строительству башни в столице России, пояснил ведущий телеканала Крис Куомо.

«Сегодня факты идут вразрез с историей, по крайней мере, историей, в которую президент [Трамп] хочет, чтобы вы поверили.

Это письмо о намерениях по планируемой башне Trump Tower в Москве. Оно подписано Дональдом Трампом», — сказал Куомо в эфире CNN

После этого в эфире CNN была представлена нарезка кадров, где Трамп неоднократно заявлял, что у него нет никаких связей с Россией. По словам Куомо, подписанный многостраничный документ содержит большое количество деталей и планов по строительству Trump Tower.

Как напомнил ведущий CNN, ранее президент США утверждал, что не подписывал документ, и указывал на то, что его подписывал Коэн. 17-страничный документ был подписан в октябре 2015 года, передает ФАН.

Интересно, что в ноябре прошлого года сообщалось, что американская компания Trump Organization планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус за $50 млн в небоскребе Trump Tower в Москве. Об этом писал также BuzzFeed со ссылкой на четыре источника.

По словам двух американских источников из правоохранительных органов, во время президентской компании Трампа 2016 года бывший адвокат президента США Майкл Коэн обсуждал этот вопрос с представителем пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова , передает НСН.

Издание отмечало: неизвестно, знал ли Трамп об этих планах. Бизнесмен Феликс Сатер же заявлял, что такой «подарок» Путину в виде самых роскошных апартаментов — пентхауса за $50 млн — сделает еще не построенный небоскреб привлекательной недвижимостью для обеспеченных покупателей. Предприниматель обозначил, что это была его идея. По словам бизнесмена, Коэн назвал эту идею «великолепной».