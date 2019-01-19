Источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник телеканала подчеркнул, американский лидер не планирует объявлять режим чрезвычайного положения. Однако дискуссии по этому поводу все еще ведутся.

Как отмечается, Трамп может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации. Источник добавил, что глава США не собирается отступать от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выступит с экстренным обращением к нации в субботу.