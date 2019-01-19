Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа к нации 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся шатдауном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Собеседник телеканала подчеркнул, американский лидер не планирует объявлять режим чрезвычайного положения. Однако дискуссии по этому поводу все еще ведутся.
Как отмечается, Трамп может пойти на некоторые уступки, чтобы выйти из тупиковой политической ситуации. Источник добавил, что глава США не собирается отступать от своего намерения получить деньги на строительство стены с Мексикой.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выступит с экстренным обращением к нации в субботу.
Газета.Ru: последние новости
Фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом WP: окруженный "информаторами" Трамп разозлил Вашингтон Трамп отменил зарубежное турне спикера палаты представителей США
США , В мире , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подготовил «много сюрпризов» на Донбассе125
Крым отреагировал на предложения Берлина112
Оскандалившаяся чиновница вымыла пол в больнице
Киев призвал к новым отношениям с Москвой118
Умер Семён Лившин6
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
04:14
Киев призвал к новым отношениям с Москвой
Украина В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
01:15
Раскрыта причина увольнения дознавательницы из Уфы
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение