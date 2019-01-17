Самолет США вновь провел разведку Черного моря

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова. Ранее самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. В начале нынешнего года в Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Черным морем в 36 км от береговой линии Крымского полуострова, передает РИА «Новости»

Самолет взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии . Сначала он был замечен у берегов Кубани в районе Новороссийска , а в акваторию Черного моря у берегов Крыма зашел вечером 15 января.

Американский борт в течение двух с половиной часов летал у южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя . На расстоянии около 36 км от главной базы Черноморского флота он совершил не менее четырех пролетов.

Неделей ранее самолет-разведчик Военно-морских сил США Boeing RC-135V совершил разведывательный полет над Черным морем. Об операции сообщал в своем твиттере ресурс Liveuamap.

В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России . Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

За пять дней до этого СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе «Хмеймим» и к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. метров, передает НСН.

В начале нынешнего года в Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry.

По словам американских военных, корабль осуществлял операции вместе с союзниками и партнерами «для укрепления безопасности и стабильности в Европе».

«Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре (о статусе проливов — «Газета.Ru») и будем продолжать это делать», — сказал представитель ВМС США Джеффри Дорси.

В декабре прошлого года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы.

«Отправка Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — объяснила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США, который базируется в Неаполе, Италия.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер уже говорил, что Вашингтону пора задуматься об увеличении своего присутствия в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это указывала, что подобные заявления носят «немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества».

В середине декабря прошлого года начальник радиотехнических войск Военно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан заявил, что в течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили около 3 тыс. иностранных боевых самолетов.

Кобан рассказал, что в общей сложности радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов.

«Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов», — сказал Кобан.

Он подчеркнул, что в их числе — более тысячи самолетов-разведчиков.

Кобан добавил, что дежурные силы радиотехнических войск ВКС России за год более 4 тыс. раз приводились в полную боевую готовность. Чаще всего иностранные самолеты облетают Калининградскую область и Крым.

Ранее американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства. Проект одобрил 41 сенатор из 100.

Инициатива была призвана «помочь продемонстрировать поддержку международно признанных границ, безопасного прохода через Керченский пролив, а также дать отпор чрезмерным притязаниям Российской Федерации на суверенитет».

Российский сенатор Константин Косачев указал, что подобные заявления — прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации.