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Трамп поблагодарил ведущего «российское дело» Мюллера 

Газета.Ru + ещё 26 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о "вмешательстве" России в президентские выборы в США, за его позицию по публикации портала BuzzFeed News. Об этом сообщает Reuters.
BuzzFeed News 18 января опубликовал материал, в котором утверждалось, что Трамп велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом. После этого офис Мюллера опубликовал заявление, в котором назвал данные BuzzFeed некорректными.
"Я ценю, что специальный адвокат выступил с заявлением вчера вечером. Я думаю, что это было очень уместно. Я думаю, что статья BuzzFeed была позором для нашей страны. Это позор для журналистики", — сказал Трамп.
Ранее Трамп поставил под сомнение "российское дело" после реакции Мюллера на публикацию BuzzFeed.
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США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп
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