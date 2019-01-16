WP: окруженный «информаторами» Трамп разозлил Вашингтон

Автор пишет, что действия Трампа, который пошел на "экстраординарные меры для того, чтобы скрыть детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным ", включая изъятие заметок переводчика и указание не обсуждать детали беседы даже с высокопоставленными должностными лицами его собственной администрации "разозлило" Вашингтон. Некоторые чиновники после этого считают это доказательством того, что президент США является тайным российским агентом.

Как пишет WP, такие действия показывают, что Трамп не доверяет своему окружению. Недоверие иожет быть вызвано неоднократными примерами того, как детали закрытых переговоров Трампа просачивались в СМИ, пишет колумнист.