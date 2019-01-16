Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: окруженный «информаторами» Трамп разозлил Вашингтон 

Газета.Ru 46 минут назад
Президент США Дональд Трамп не доверяет своему окружению, пишет в колонке для The Washington Post Марк Тиссен.
Автор пишет, что действия Трампа, который пошел на "экстраординарные меры для того, чтобы скрыть детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным", включая изъятие заметок переводчика и указание не обсуждать детали беседы даже с высокопоставленными должностными лицами его собственной администрации "разозлило" Вашингтон. Некоторые чиновники после этого считают это доказательством того, что президент США является тайным российским агентом.
Как пишет WP, такие действия показывают, что Трамп не доверяет своему окружению. Недоверие иожет быть вызвано неоднократными примерами того, как детали закрытых переговоров Трампа просачивались в СМИ, пишет колумнист.
В сентябре 2018 года газета The New York Times опубликовала статью анонимного чиновника из администрации президента США о сопротивлении Дональду Трампу. Американский лидер после публикации назвал автора "незначительным человеком". Позже сообщалось, что в Белом доме почти нашли автора скандальной анонимной статьи в NYT.
Газета.Ru: последние новости
Трампа призвали перенести послание к конгрессу Трамп отказался временно отменить шатдаун Фейковый выпуск Washington Post о побеге Трампа раздают перед Белым домом
Комментарии17
США , Видео , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , Washington Post , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ предупредили о «трагичной ошибке» из-за Курил103
В Британии решили судьбу Мэй190
Американскому шпиону в российском СИЗО передали мыло
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе557
Пенсионеров защитят от «чёрных» риэлторов2
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение