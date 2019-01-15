National Interest: США недооценивают российский «Авангард»

"Ни одна существующая система противоракетной обороны США не может взять на прицел военную технику, движущуюся так быстро и на такой относительно небольшой высоте для стратегического оружия", — говорится в материале.

При этом опасность для Соединенных Штатов заключается в том, что некоторые из американских военных недооценивают российское гиперзвуковое оружие.

По словам эксперта в области ядерного оружия из Массачусетского технологического института Теда Постола, военное руководство США настолько "политизировано" и "не в курсе" проблемы противоракетной обороны, что "может подумать, что им сойдет с рук нанесение ударов по российским ядерным силам". Однако подобные теории свидетельствуют о полном непонимании возможностей российской военной техники и "Авангарда", в частности, пишет The National Interest.

Первый полк "Авангарда" после испытаний должен заступить на боевое дежурство в Домбаровской дивизии, заявлял ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев . В июле, как сообщалось, началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков комплекса.

О разработке в России "Авангарда" Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.