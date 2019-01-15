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National Interest: США недооценивают российский «Авангард» 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" может справиться с любыми средствами обороны США, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Дэвид Акс.
"Ни одна существующая система противоракетной обороны США не может взять на прицел военную технику, движущуюся так быстро и на такой относительно небольшой высоте для стратегического оружия", — говорится в материале.
При этом опасность для Соединенных Штатов заключается в том, что некоторые из американских военных недооценивают российское гиперзвуковое оружие.
По словам эксперта в области ядерного оружия из Массачусетского технологического института Теда Постола, военное руководство США настолько "политизировано" и "не в курсе" проблемы противоракетной обороны, что "может подумать, что им сойдет с рук нанесение ударов по российским ядерным силам". Однако подобные теории свидетельствуют о полном непонимании возможностей российской военной техники и "Авангарда", в частности, пишет The National Interest.
Первый полк "Авангарда" после испытаний должен заступить на боевое дежурство в Домбаровской дивизии, заявлял ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В июле, как сообщалось, началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков комплекса.
О разработке в России "Авангарда" Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
В связи c этим американская Счетная палата констатировала, что Вашингтон пока не обладает противоракетной обороной для защиты от гиперзвукового оружия, в частности российского. По мнению экспертов, что Соединенным Штатам нужно не меньше пяти лет, чтобы догнать Россию в этой области.
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Комментарии
США , Армия , Оружие , Сергей Каракаев , Счетная палата , РВСН , The National Interest
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