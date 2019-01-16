США «психанули» после встречи с Россией по ДРСМД

Названа дата начала процесса выхода США из ДРСМД

Андреа Томпсон. США начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 февраля, сообщает замглавы Госдепартамента

Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин заявлял, что США идут на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.

Перед этим состоялись переговоры между представителями России и США по ДРСМД, при этом Вашингтон заявил о своем разочаровании ее итогами.