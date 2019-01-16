США «психанули» после встречи с Россией по ДРСМД

США начнут процесс выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 февраля, сообщает замглавы Госдепартамента Андреа Томпсон.
Об этом сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин заявлял, что США идут на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями.
Перед этим состоялись переговоры между представителями России и США по ДРСМД, при этом Вашингтон заявил о своем разочаровании ее итогами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители США приехали в Женеву на переговоры по проблемам вокруг ДРСМД с уже заготовленной позицией и не услышали доводов российской стороны.