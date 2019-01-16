США озвучили дату выхода из «ракетного» договора

США обозначили дату выхода из ДРСМД

США намерены начать процесс выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, процесс выхода из договора займет полгода.

Томпсон вновь обвинила Россию в нарушении условий договора и констатировала, что на состоявшихся накануне российско-американских переговорах прорыва достигнуто не было.

При этом замгоссекретаря подчеркнула, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.