США озвучили дату выхода из «ракетного» договора

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Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня

США обозначили дату выхода из ДРСМД 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
США намерены начать процесс выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По ее словам, процесс выхода из договора займет полгода.
Томпсон вновь обвинила Россию в нарушении условий договора и констатировала, что на состоявшихся накануне российско-американских переговорах прорыва достигнуто не было.
При этом замгоссекретаря подчеркнула, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители США приехали на переговоры по ДРСМД с уже заготовленной позицией и не услышали доводов российской стороны.
США , Армия , Видео , В мире , Войска , Оружие , Сергей Лавров , МИД
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