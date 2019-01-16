США озвучили дату выхода из «ракетного» договора

США намерены начать процесс выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По ее словам, процесс выхода из договора займет полгода.
Томпсон вновь обвинила Россию в нарушении условий договора и констатировала, что на состоявшихся накануне российско-американских переговорах прорыва достигнуто не было.
При этом замгоссекретаря подчеркнула, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители США приехали на переговоры по ДРСМД с уже заготовленной позицией и не услышали доводов российской стороны.