NYT: Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО

По словам источников, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский президент летом 2018 года сообщил своим высшим должностным лицам, которые занимаются вопросами национальной безопасности, что не видит смысла в альянсе, который, по его словам, стал "бременем" для США.

Нынешние и бывшие чиновники, поддерживающие Североатлантический альянс, обеспокоены тем, что Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, пишет газета. Однако они не принимали угрозы Трампа всерьез, когда он выразил это впервые. Спустя какое-то время он несколько раз возвращался к этой идее, рассказали чиновники.

Выход Трампа из НАТО предоставит более широкие возможности для России, сетуют американские чиновники в разговоре с NYT. Как отмечает газета, выход из альянса равнозначен "уничтожению НАТО".