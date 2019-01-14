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Трамп пригрозил Турции экономическими мерами 

РИА Новости 39 минут назад
ТРАМП ПРИГРОЗИЛ ТУРЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕРАМИ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ АТАКУЮТ СИРИЙСКИХ КУРДОВ
РИА НОВОСТИ
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США , Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , РИА Новости , Турция
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