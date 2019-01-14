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Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью
Дочь Тереховой обратилась к россиянам за помощью

Глава МИД Турции ответил на угрозы Трампа 

RT на русском + ещё 10 55 минут назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявление в Тwitter о том, что США примут экономические меры против Анкары в случае её атак против сил самообороны сирийских курдов.
По его словам, «никакие угрозы не смогут напугать Турцию, а экономические угрозы ни к чему не приведут». Об этом Daily Sabah.
Чавушоглу высказал предположение, что подобные заявления Трампа обусловлены внутриполитической обстановкой в США и оказываемым на президента давлением.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.
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США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Анкара , Турция
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