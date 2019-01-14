Глава МИД Турции ответил на угрозы Трампа

По его словам, «никакие угрозы не смогут напугать Турцию, а экономические угрозы ни к чему не приведут». Об этом Daily Sabah.

Чавушоглу высказал предположение, что подобные заявления Трампа обусловлены внутриполитической обстановкой в США и оказываемым на президента давлением.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.