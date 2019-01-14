Почему в США заговорили о нецелесообразно высоких расходах на оборону

США всё чаще говорят о том, что вкладываемые в оборону средства не приносят ожидаемых результатов. Как отмечают американские СМИ, за последние 17 лет террористическая угроза только возросла, несмотря на то что Вашингтон, говоря о необходимости её ликвидировать, выделил на эти цели $4,9 триллиона. Расширение присутствия ВС США в различных регионах мира не привело к сокращению числа радикальных исламистов. Наоборот, оно только возросло. Эксперты отмечают, что борьба с терроризмом — это лишь предлог. Аналитики подчёркивают, что увеличение контингента американских военных в других странах позволяет Вашингтону проецировать силу и держать под контролем глобальные процессы.

Соединённые Штаты потратили триллионы долларов на укрепление национальной безопасности, однако не добились необходимого результата. В связи с этим президент США Дональд Трамп должен провести беспристрастную оценку оборонной политики. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Предполагалось, что значительные расходы финансовых и военных ресурсов должны купить американским гражданам хотя бы достойный уровень безопасности. Все эти вложения имели бы смысл, если бы позволили надёжнее защитить от терроризма. Но, судя по всему, результат оказался противоположным», — пришёл к выводу автор материала, научный сотрудник некоммерческой организации «Приоритеты обороны» (Defense Priorities) Дэниел Депетрис.

Как полагает эксперт, расширение военного присутствия США в различных точках мира для нанесения ударов по террористам не помогло достичь поставленной цели. Соединённые Штаты увеличивали расходы на проведение зарубежных операций, закупку оружия и боеприпасов, а также на помощь союзным войскам в иностранных государствах. Несмотря на эти усилия, террористическая угроза в мире после атаки 11 сентября 2001 года только возросла. По данным расположенного в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований, с 2001 года количество джихадистов увеличилось в 2,7 раза.

Афганистане и По состоянию на 2018 год международный террористический синдикат включал 67 радикальных группировок, а численность боевиков достигла 280 тыс., причём почти все исламисты, взявшие в руки оружие, находились в Ираке Ливии — странах, где присутствуют американские войска и где они регулярно проводят антитеррористические операции.

«Цена войны»

18 ноября 2018 года расположенный в штате Род-Айленд Институт Уотсона Брауновского университета (Watson Institute at Brown University) подготовил доклад «Цена войны». В документе говорится, что ликвидация террористической угрозы потребовала выделения из бюджета $4,9 трлн в период с 2001 по 2019 финансовый год.

На проведение операций за рубежом и формирование военной инфраструктуры в иностранных государствах Соединённые Штаты потратили $2 трлн, из них $975 млрд были потрачены на войну в Афганистане, $822 млрд — на иракскую кампанию.

Проведение различных антитеррористических мероприятий внутри страны потребовало выделения $924 млрд Кроме того, как подсчитали эксперты, дополнительные расходы Минобороны под предлогом борьбы с военными угрозами составили $918 млрд На выплату пособий и медицинскую помощь ветеранам боевых действий было выделено $353 млрд

Остальная сумма ($716 млрд), как подсчитали эксперты, сложилась из процентов, которые государство выплатило по займам, потраченным на борьбу с терроризмом. В Институте Уотсона ожидают, что в ближайшие четыре финансовых года (2020—2023) на антитеррористические нужды США потратят $808 млрд

В настоящее время американские войска присутствуют примерно в 80 странах мира. Как отмечает Дэниел Депетрис, точное количество государств, где размещены подразделения армии США, не знают даже представители законодательной власти. Эксперт напомнил, что конгрессмены были удивлены, когда им сообщили о гибели четырёх американских солдат на границе Нигера и Мали от рук террористов. Инцидент произошёл 4 октября 2017 года.

В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что не знал о присутствии в Нигере около тысячи военнослужащих США. По его словам, законодатели не владеют точной информацией о том, где размещены американские войска и какие задачи они выполняют.

«Широкое военное присутствие за рубежом — это альфа и омега оборонной политики США. Правда, оно используется не для борьбы с терроризмом. Военные базы позволяют Вашингтону проецировать силу, держать под контролем глобальные процессы и «сдерживать» конкурирующие с ним державы», — отметил в беседе с RT Аждар Куртов, редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Как пояснил эксперт, военное присутствие за рубежом и мнимая борьба с международным терроризмом не всегда приносят США положительные результаты. Однако, по мнению Куртова, порой Соединённые Штаты не могут вывести армейские подразделения, даже если на это существует воля президента или запрос со стороны общества.

«Напомню, что у Барака Обамы не получилось вывести войска из Афганистана, хотя он обещал это избирателям. Сейчас на повестке дня стоит объявленный Дональдом Трампом уход из Сирии. Это его предвыборное обещание, но такое решение вызвало резко негативную реакцию в Пентагоне и конгрессе. К тому же многие сомневаются, что Трамп действительно выведет из САР всех военнослужащих», — сказал Куртов.

«Нападать всегда дороже»

В середине ноября 2018 года ведущие аналитические организации США по заказу конгресса подготовили доклад, посвящённый анализу оборонной стратегии администрации Трампа. Эксперты пришли к выводу, что текущая политика Белого дома в военной сфере не оправдала вложенных средств. В документе подчёркивается уязвимость Соединённых Штатов перед «военными угрозами», которые исходят от России и Китая.

«Издержки от неспособности разрешить американский кризис в сфере национальной обороны и национальной безопасности невозможно измерить абстрактными понятиями типа «международной стабильности» и «глобального порядка». Они будут измеряться потерянными жизнями американцев, потерянным американским богатством и благополучием, а также ослаблением американской безопасности», — говорится в докладе.

Его авторы полагают, что ВС США рискуют понести «неприемлемо высокие потери» в потенциальном столкновении с армиями РФ и КНР и потому в нынешнем виде не могут сражаться «на двух или более фронтах одновременно». Аналитики констатировали, что «американское военное превосходство уже не гарантировано».

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что возросшая военная мощь Москвы и Пекина спровоцировала в США ожесточённую дискуссию по вопросу распределения средств с целью сохранения глобальной военной гегемонии.

В 2019 году Соединённые Штаты выделят на оборону $716 млрд Затраты Пентагона в три раза превосходят военный бюджет Китая и в 15 раз — расходы на содержание российской армии. Как считает Кнутов, дальнейшее повышение ассигнований на оборону не предоставит США каких-либо преимуществ в конкуренции с Москвой и Пекином.