Семья Джо Байдена голосовала за Трампа

По его словам, некоторые в семье были "разочарованы" кампанией Хиллари Клинтон , которая была главным конкурентом Трампа на выборах.

Также Фрэнк Байден выразил мнение, что его брат примет участие в президентской гонке в 2020 году.

Ранее издание Axios сообщало, что Джо Байден объявит об участии в выборах президента США во вторник, 15 января.