Семья Джо Байдена голосовала за Трампа 

Фрэнк Байден, брат одного из главных соратников экс-президента США Барака Обамы Джо Байдена, заявил в интервью The Palm Beach Post, что в 2016 году некоторые члены семьи голосовали за нынешнего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
По его словам, некоторые в семье были "разочарованы" кампанией Хиллари Клинтон, которая была главным конкурентом Трампа на выборах.
Также Фрэнк Байден выразил мнение, что его брат примет участие в президентской гонке в 2020 году.
Ранее издание Axios сообщало, что Джо Байден объявит об участии в выборах президента США во вторник, 15 января.