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Семья Джо Байдена голосовала за Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Фрэнк Байден, брат одного из главных соратников экс-президента США Барака Обамы Джо Байдена, заявил в интервью The Palm Beach Post, что в 2016 году некоторые члены семьи голосовали за нынешнего главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
По его словам, некоторые в семье были "разочарованы" кампанией Хиллари Клинтон, которая была главным конкурентом Трампа на выборах.
Также Фрэнк Байден выразил мнение, что его брат примет участие в президентской гонке в 2020 году.
Ранее издание Axios сообщало, что Джо Байден объявит об участии в выборах президента США во вторник, 15 января.
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США , В мире , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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