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В США оценили возможность удара по Ирану 

Вести.Ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: EPA
Совет национальной безопасности США запрашивал у Пентагона информацию об имеющихся у Вашингтона возможностях нанесения ударов по Ирану. Это произошло после минометного обстрела центра Багдада в начале сентября 2018 года. Тогда был обстрелян район, где находится в том числе и посольство США.
По центру Багдада 6 сентября было выпущено три минометных снаряда. Обстрелу подверглась так называемая "зеленая зона" — особо охраняемый район, где находятся правительственные учреждения и иностранные дипмиссии. В результате атаки никто не пострадал, а ответственной за нее США посчитали силы, поддерживаемые Тегераном в Ираке.
Через два дня, 8 сентября, подверглось ракетному обстрелу генеральное консульство Соединенных Штатов в другом иракском городе — Басре. После той атаки свою дипмиссию в Басре Вашингтон решил закрыть.
По данным The Wall Street Journal, Пентагон предоставил Совету национальной безопасности запрошенную информацию об имеющихся у США возможностях нанесения ударов по Ирану. При этом не уточняется, знал ли об этом американский президент Дональд Трамп, поступили ли указанные данные в Белый дом и имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана.
Однако, рассказали изданию источники, подобный запрос вызвал серьезную обеспокоенность в Пентагоне и Госдепартаменте США. С учетом того, что обстрелы в Ираке не причинили серьезного ущерба и в результате них никто не пострадал, в Пентагоне и Госдепе "были шокированы" тем, "как легкомысленно относились к возможности ударов по Ирану" Совет национальной безопасности и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон в целом выступает за более жесткий подход к Тегерану, чем многие другие члены администрации Трампа, и не скрывает, что рассчитывает на смену власти в Иране. В этом его поддерживает и нынешний госсекретарь США Майкл Помпео, отмечает WSJ.
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США , Армия , В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Wall Street Journal , Ирак , Иран , Тегеран
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