В США оценили возможность удара по Ирану

Совет национальной безопасности США запрашивал у Пентагона информацию об имеющихся у Вашингтона возможностях нанесения ударов по Ирану . Это произошло после минометного обстрела центра Багдада в начале сентября 2018 года. Тогда был обстрелян район, где находится в том числе и посольство США.

Ираке. По центру Багдада 6 сентября было выпущено три минометных снаряда. Обстрелу подверглась так называемая "зеленая зона" — особо охраняемый район, где находятся правительственные учреждения и иностранные дипмиссии. В результате атаки никто не пострадал, а ответственной за нее США посчитали силы, поддерживаемые Тегераном

Через два дня, 8 сентября, подверглось ракетному обстрелу генеральное консульство Соединенных Штатов в другом иракском городе — Басре. После той атаки свою дипмиссию в Басре Вашингтон решил закрыть.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон предоставил Совету национальной безопасности запрошенную информацию об имеющихся у США возможностях нанесения ударов по Ирану. При этом не уточняется, знал ли об этом американский президент Дональд Трамп , поступили ли указанные данные в Белый дом и имелись ли в Вашингтоне в то время серьезные планы военных действий в отношении Ирана.

Однако, рассказали изданию источники, подобный запрос вызвал серьезную обеспокоенность в Пентагоне и Госдепартаменте США . С учетом того, что обстрелы в Ираке не причинили серьезного ущерба и в результате них никто не пострадал, в Пентагоне и Госдепе "были шокированы" тем, "как легкомысленно относились к возможности ударов по Ирану" Совет национальной безопасности и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон