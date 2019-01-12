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Трамп раскритиковал «аморальную» статью New York Times 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп назвал аморальной статью The New York Times о якобы имевшем место негласном расследовании ФБР его связей с Россией.
Как написал американский лидер в субботу в своем Twitter, расследование затеяли бывшие руководители ФБР, которых он назвал "коррумпированными" и вынужденными оставить организацию "по очень плохим причинам". Оно, по словам Трампа, стартовало после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми, которого американский президент охарактеризовал как "лжеца". Он Трамп добавил, что расследование ведется без причины и без доказательств.
В статье, опубликованной в The New York Times, рассказывается о негласном расследовании действий президента США по подозрению относительно связей Трампа с РФ. Оно якобы началось после увольнения Коми в 2017 году.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя данную статью, назвала ее "абсурдом". Она заявила, что президент Трамп ведет себя с Россией жестко.
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Комментарии1
США , В мире , Джеймс Коми , Дональд Трамп , ФБР , Администрация США , New York Times
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