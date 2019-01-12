Трамп раскритиковал «аморальную» статью New York Times

Как написал американский лидер в субботу в своем Twitter, расследование затеяли бывшие руководители ФБР, которых он назвал "коррумпированными" и вынужденными оставить организацию "по очень плохим причинам". Оно, по словам Трампа, стартовало после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми , которого американский президент охарактеризовал как "лжеца". Он Трамп добавил, что расследование ведется без причины и без доказательств.

В статье, опубликованной в The New York Times, рассказывается о негласном расследовании действий президента США по подозрению относительно связей Трампа с РФ. Оно якобы началось после увольнения Коми в 2017 году.