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Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Дочь Трампа Иванку и экс-постпреда США в ООН Хейли называют среди кандидатов на пост президента Всемирного банка — Financial Times
РИА Новости / Динамика дня
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США , Конфликты , ООН , Всемирный Банк , РИА Новости , Financial Times
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