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WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США. В случае если режим ЧП будет введен, то эти деньги могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики.
Ранее сенатор от республиканской партии Линдси Грэм посоветовал Трампу ввести режим ЧП в США.
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США , В мире , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Администрация США , Washington Post
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