Адвокат Трампа допустил возможность сговора сотрудников его штаба с Россией 

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не вступил в сговор с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.
"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", — сказал в среду адвокат главы государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телекомпании CNN.
"Я говорил о президенте Соединенных Штатов. Нет ни одного доказательства того, что президент Соединенных Штатов совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать [компьютеры] Национального комитета Демократической партии", — добавил Джулиани.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.