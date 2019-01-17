Адвокат Трампа допустил возможность сговора сотрудников его штаба с Россией

"Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба", — сказал в среду адвокат главы государства, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телекомпании CNN.

"Я говорил о президенте Соединенных Штатов. Нет ни одного доказательства того, что президент Соединенных Штатов совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать [компьютеры] Национального комитета Демократической партии ", — добавил Джулиани.