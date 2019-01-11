Темная сторона Америки грозит США

В своём недавнем обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой . Те, кто поддерживает Трампа, всё и так поняли и поддержали, ибо говорил он об известных и очевидных для его сторонников вещах. Те же, кто не поддерживает Трампа, заведомо отметают всё, что он говорит. Такова сегодняшняя американская реальность.

А разобраться есть в чём, ибо Трамп говорит о том, что разрушает Америку последние несколько десятилетий, лишь усугубляя кризис, нарастающий как снежный ком, и грозящий самому существованию американской нации, которая давно уже обросла неразрешимыми проблемами как пиратский барк ракушками, тянущими его ко дну.

Проблема нелегальной миграции — это большая пробоина. Конечно, Америка крепкий пиратский корабль, видавший виды, но он давно устарел, сгнил и медленно тонет. Не Трамп создал всё это множество проблем, а поколения его предшественников, но именно он как самоотверженный, слегка безумный капитан, берётся их разрешить, навлекая на себя лишь свист и улюлюканье команды.

Отстраняясь от метафор и сравнений, стоит обратить внимание на краткую историю взаимоотношений США и Мексики, без которой не понять сути нарастающего кризиса на границе. Взять хотя бы тот факт, что именно у Мексики США отняли самое большое количество территорий. Причём отняли силой. Для начала граждане США просто понаехали в мексиканский штат Техас, а затем при поддержке Штатов 2 марта 1836 года в местечке Голиад самопровозгласили независимость Техаса. В пользу США, разумеется. И эти люди запрещают нам… Точнее, сетуют на, дескать, «неправильное» присоединение Крыма

Дальше больше. В ходе завязавшихся по этому поводу боевых действий у Техаса непонятно откуда появилась сильная армия, которая успешно разгромила армию Мексики (кто-то ещё стесняется российского присутствия на Донбассе? Ах да, их там нет). Затем Вашингтон предложил мексиканцам продать ему территорию, на которой сегодня расположены американские штаты Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада и Юта, а также частично штаты Канзас, Колорадо, Оклахома и Вайоминг. Когда Мексика отказалась, что произошло? Да то же, что и сейчас происходит в том случае, когда кто-то отказывает США, не имея для этого достаточно сил.

25 апреля 1846 года США начали завоевательное вторжение, закончившееся поражением мексиканской армии. А что, хорошая идея. Не двинуться ли нам на Киев — как предлагают командиры Донбасса? Или на Львов? Тем более что США захватывали чужие земли, а мы возвращаем свои. (Шутка, конечно, мы же не американцы какие-нибудь). По договору Гвадалупе-Идальго от 2 февраля 1848 года мексиканцы согласились не только с потерей Техаса, но и ещё двух пятых своей территории, получив за это, ну ладно, так уж и быть, 15 млн долларов и погашение долгов на сумму до 3,5 миллионов долларов

Все последующие годы, ссылаясь на «Доктрину Монро», провозгласившую лозунг «Америка для американцев» — что в переводе означает: вся Америка (северная, центральная и южная) зона интересов США, — Вашингтон хозяйничал в Мексике как у себя дома. По сути, с начала XX столетия по нынешнее время США создали в Мексике «чёрную дыру».

Именно в Мексику бегут все, кто имеет проблемы с законом в самих США. Там пережидают и отлёживаются беглые политики и криминальные авторитеты. В Мексике отмывают грязные деньги и там же тратят то, что нельзя потратить в США и при этом остаться на свободе. Из Мексики везут наркотики, оружие, нелегальных работников на не совсем легальные рабочие места. Мексика — это задний двор США в прямом, а не в переносно-дипломатическом смысле этого слова.

Если кто-то думает, что Мексика — это суверенное государство со своей собственной структурой власти, законами, экономикой, армией и полицией — то он просто наивен. Мексика — это место, где американцы реализуют свои самые грязные и порочные замыслы, где разворачивается тёмная сторона Америки со всеми её недостатками, издержками, несовершенством и разложением. Если США — это фасад, то Мексика — это кухня, кладовая, бордель и уборная, наркопритон и место, где американцам позволено всё. Вот из этого «замечательного» места, превращённого стараниями янки в злачный притон, время от времени что-то переползает и на территорию парадных, цивильных и с виду законопослушных и демократичных США, нарушая внешнюю идиллию.

Теперь те, кого десятилетиями эксплуатировали заезжие хозяева жизни, двинулись за этими благами «цивилизации» туда, откуда они и происходят, чтобы взять их из первоисточника. Мексиканцы считают, что не меньше афроамериканцев, заслужили своё право — через унижение и эксплуатацию — прийти в этот мир благополучия, чтобы получить свою долю.

И дело даже не в том, много их или мало, а в том, что этих людей научили презирать закон, им привили пренебрежение к собственной жизни, как и к чужой, им показали, что деньги надо доставать легко, и тратить небрежно. Мексиканцы бесстрашны, отвязаны, и им нечего терять. И они так близки к своей мечте. Можно сказать, что они уже здесь. И они пришли за своим…

Вот что пытается объяснить Трамп своим согражданам-обывателям, коряво подбирая слова и выражения. Мексиканцы — это коллективная идентичность традиционного народа против рыхлой, размытой гражданской массы «коренных» американцев. Это энергия жизни, страстные, пассионарные люди против американских телемасс, дрейфующих от человека в сторону клонов и киборгов.

Пока у нас есть чем их остановить — пытается объяснить Трамп — это надо сделать, иначе они камня на камне не оставят от того порядка и комфорта, который мы сотворили, эксплуатируя остальное человечество. Мы разозлили их, вы и я, пытается докричаться Трамп до американцев.

Стена на границе с Мексикой — это жест отчаяния, это последняя соломинка, за которую Трамп предлагает схватиться тем, кто, всё ещё наслаждается жизнью на палубах блистающего огнями Титаника. Это архетип спасения, и либо она будет построена в качестве символа последней американской мобилизации, либо… «здесь уже никого не спасти».