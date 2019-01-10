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Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести режим ЧП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что юристы подтвердили его право ввести чрезвычайное положение в связи с ситуацией на южной границе страны.
"У меня однозначно есть право объявить чрезвычайное положение в стране. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю… Я просто введу режим ЧП и профинансирую это через различные механизмы", — сказал Трамп в четверг журналистам.
Американский лидер не уточнил, какие именно механизмы он собирается задействовать, но опять сослался на юристов. Трамп оценил как стопроцентную вероятность введения ЧП, если ему не удастся договориться с демократами по вопросу финансирования стены, но одновременно выразил надежду, что удастся договориться по бюджету в конгрессе. Ранее сообщалось, что юридический офис Белого дома изучает, может ли президент воспользоваться этим правом в такой ситуации.
Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и "очень быстро" собственной властью построить стену на границе с Мексикой.
Обеспечение безопасности южной границы США было одной из предвыборных обещаний Трампа: президент намерен защитить границу от нелегальной иммиграции стеной, однако вопрос ее финансирования остается открытым. Трамп требует выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны. В результате с 22 декабря примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу из-за отсутствия утвержденного финансирования (так называемый "шатдаун").
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США , В мире , Дональд Трамп
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