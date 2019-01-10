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США намерены наращивать давление на «режим Мадуро» в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
США намерены усилить давление на власти Венесуэлы, поскольку не считают законным президентские выборы в стране, по итогам которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"США не будут признавать незаконную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы будем продолжать наращивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", — написал Болтон в Twitter.
Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января, он продлится до 2025 года.
Национальная ассамблея Венесуэлы, которая с начала 2016 года после выборов перешла под контроль оппозиции, фактически была устранена Мадуро из системы политической жизни страны. Вместо нее он решил опираться на специально созванное Национальное учредительное собрание, состоящее из его сторонников. Собрание начало работу над изменениями конституции.
Выборы президента в мае 2018 года не были признаны многими странами мира, как и создание учредительного собрания. В пятницу участники "Группы Лимы" (включает 12 государств), кроме Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.
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Комментарии1
США , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла
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