США намерены наращивать давление на «режим Мадуро» в Венесуэле

"США не будут признавать незаконную инаугурацию диктатуры Мадуро. Мы будем продолжать наращивать давление на коррумпированный режим, поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле", — написал Болтон в Twitter.

Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января, он продлится до 2025 года.

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая с начала 2016 года после выборов перешла под контроль оппозиции, фактически была устранена Мадуро из системы политической жизни страны. Вместо нее он решил опираться на специально созванное Национальное учредительное собрание, состоящее из его сторонников. Собрание начало работу над изменениями конституции.

Выборы президента в мае 2018 года не были признаны многими странами мира, как и создание учредительного собрания. В пятницу участники "Группы Лимы" (включает 12 государств), кроме Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Они призвали венесуэльского лидера отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.