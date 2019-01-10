Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии, однако Вашингтон надеется, что до этого не дойдет.

«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать», — сказал Помпео, выступая в Американском университете в Каире, выступление транслировал телеканал Fox News, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. После этого глава Белого дома сказал, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирийской Арабской Республики.