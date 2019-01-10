Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям в Сирии, однако Вашингтон надеется, что до этого не дойдет.
«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придется этого делать», — сказал Помпео, выступая в Американском университете в Каире, выступление транслировал телеканал Fox News, передает РИА «Новости».
Трамп отдал приказ по авиаударам в Сирии
Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Первые военнослужащие уже покинули страну. После этого глава Белого дома сказал, что никогда не обещал быстрого вывода войск США из Сирийской Арабской Республики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США пообещали не размещать войска на Курилах в случае их передачи Японии Американские военные поглумились над флагом Литвы Шатдаун помешал обновлению сайта посольства США в России
США , В мире , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На строителей Тушинского тоннеля напали «скелеты»18
«Би-би-си» погорела на цитатах главаря ИГ1
Лукашенко пригрозил России634
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США66
В Москве расстреляли и похитили мужчину22
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение