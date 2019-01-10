WP: Трамп нанял 17 новых юристов для защиты от Мюллера

Команде Белого дома предстоит много работы, поскольку с января палату представителей контролирует демократическое большинство, которое уже занимается расследованием против Трампа, а также в силу продолжающегося расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

По словам источников, цель заключается в том, чтобы "найти общий язык" с демократами из конгресса, если они завалят их повестками в суд, а также провести черту, которая бы защитила конфиденциальность офиса Трампа.

Стратегию по защите Трампа разрабатывает главный юрист Белого дома — Пэт Чипполоне. Именно он и нанял в последние недели около 20 новых юристов. По словам чиновников из администрации США, Чипполоне увеличил штат приблизительно до 35 юристов и планирует довести численность своей команды до 40 в ближайшие недели.

Главный юрисконсульт Белого дома также координирует работу с Эмметом Флудом, который ответственен за ответные меры на заключительный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который еще не выпущен. Флуд работает непосредственно в юридическом офисе Белого дома, но подчиняется исключительно Трампу, пишет WP.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.