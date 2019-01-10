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WP: Трамп нанял 17 новых юристов для защиты от Мюллера 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Reuters
В Белом доме наняли 17 новых юристов — усиленная юридическая команда готовит "агрессивную защиту" для президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post.
Команде Белого дома предстоит много работы, поскольку с января палату представителей контролирует демократическое большинство, которое уже занимается расследованием против Трампа, а также в силу продолжающегося расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.
По словам источников, цель заключается в том, чтобы "найти общий язык" с демократами из конгресса, если они завалят их повестками в суд, а также провести черту, которая бы защитила конфиденциальность офиса Трампа.
Стратегию по защите Трампа разрабатывает главный юрист Белого дома — Пэт Чипполоне. Именно он и нанял в последние недели около 20 новых юристов. По словам чиновников из администрации США, Чипполоне увеличил штат приблизительно до 35 юристов и планирует довести численность своей команды до 40 в ближайшие недели.
Главный юрисконсульт Белого дома также координирует работу с Эмметом Флудом, который ответственен за ответные меры на заключительный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера, который еще не выпущен. Флуд работает непосредственно в юридическом офисе Белого дома, но подчиняется исключительно Трампу, пишет WP.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Washington Post
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