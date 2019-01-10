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В США призвали Европу сдерживать Россию самостоятельно 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
США не смогут помочь Европе со сдерживанием России в случае войны с Китаем. Об этом бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес заявил в интервью BNS, передает Delfi.
«Я убежден, что мы находимся на пути к конфликту с Китаем», — сказал он. Генерал-лейтенант в отставке отметил, что ранее считал, что это случится через 15 лет, но теперь ожидает войны менее, чем через 10 лет.
В то же время сейчас у США «нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать все остальное», считает Ходжес. Поэтому, по его словам, для противодействия Москве необходима прочная европейская опора.
В конце октября 2018 года бывший командующий указывал, что война США с Китаем хоть и надвигается, но не неизбежна.
В том же месяце стратегический исследовательский институт Heritage Foundation (Вашингтон) опубликовал доклад, в котором говорилось, что США скорее всего не смогут успешно принимать одновременное участие в двух крупных войнах, например, с Китаем и Россией. Тем не менее авторы доклада отмечали, что за год военные возможности Вашингтона усилились.
Ходжес служил на посту командующего американскими войсками в Европе с 2014-го по 2017 год. В настоящий момент он является экспертом по проведению стратегии в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.
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США , Азия , Армия , Китай
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