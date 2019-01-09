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В США рассказали о судьбе «российского дела» после смены генпрокурора 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выдвинутый президентом страны Дональдом Трампом на должность генпрокурора США Уильям Барр позволит ведущему расследование "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году спецпрокурору Роберту Мюллеру закончить работу. Об этом сообщает Reuters.
По словам Грэма, Барр заверил, что расследование продолжится.
"Могу сказать, что он (Барр. — Газета. Ru) высоко ценит мистера Мюллера и намерен позволить ему закончить свою работу", — сказал Грэм.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн покинет свой пост после назначения Барра.
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США , В мире , Роберт Мюллер , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Газета.Ru
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