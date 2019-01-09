Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Он назвал действия властей штата позорными и неэффективными.

«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для борьбы с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли», — написал Трамп в Twitter.

Президент приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии, пока власти не приведут свои законы в порядок, и сам же подчеркнул, что это маловероятно.

Ранее News.ru писал, что пёс по кличке Мэдисон дождался хозяев, которые спустя почти месяц вернулись к месту, где до лесного пожара в Калифорнии находился их дом. В местной организации по спасению бездомных животных отметили, что собака словно охраняла своё бывшее жилище. Пока хозяева отсутствовали, питомца подкармливали.