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Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами 

News.ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами. Он назвал действия властей штата позорными и неэффективными.
«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для борьбы с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли», — написал Трамп в Twitter.
Президент приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии, пока власти не приведут свои законы в порядок, и сам же подчеркнул, что это маловероятно.
Ранее News.ru писал, что пёс по кличке Мэдисон дождался хозяев, которые спустя почти месяц вернулись к месту, где до лесного пожара в Калифорнии находился их дом. В местной организации по спасению бездомных животных отметили, что собака словно охраняла своё бывшее жилище. Пока хозяева отсутствовали, питомца подкармливали.
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США , В мире , Катастрофы , Конфликты , Пожары , Дональд Трамп
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