Кто стал новым губернатором Калифорнии

В своей иннаугурационной речи новый губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подверг резкой критике администрацию президента США , сказав, что создаст «альтернативу коррупции и некомпетентности в Белом Доме». Несмотря на то что Ньюсом не назвал Дональда Трампа по имени, американские СМИ отметили: эти слова предназначались именно ему.

Ньюсом никогда не скрывал, что является жестким критиком президента США Трампа.

Новый губернатор Калифорнии известен своими либеральными взглядами: он выступает за ужесточение контроля над оружием, а также поощряет миграцию.

Представ перед публикой в окружении жены и двоих детей, новый глава солнечного штата вызвал всеобщие умиление, когда взял на руки своего маленького сына. Он самовольно залез на подиум, за которым выступал, и не хотел оттуда уходить, несмотря на уговоры.

Бывший мэр известного своими либеральными нравами Сан-Франциско , Ньюсом — одна из популярнейших фигур среди демократов.

Его предшественник на посту губернатора Калифорнии Джерри Браун также являлся представителем Демократической партии США . Сам 51-летний Ньюсом многим обязан Брауну: он был его заместителем c 2011 года и фактически является его преемником.

Его соратница по Демпартии 78-летняя Нэнси Пелоси недавно одержала победу на промежуточных выборах и была избрана спикером нижней палаты. А вот оппонентам демократов не повезло. Хорошо известный в Москве конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, который не скрывал своей симпатии к России , проиграл выборы в Калифорнии демократу. В апреле 2016 года именно Рорабахер привозил в Москву делегацию конгрессменов-республиканцев.

В своей инаугурационной речи Ньюсом не только заявил о насущных проблемах жителей Калифорнии, но и попытался говорить с ними о глобальных ценностях: «Жизни людей, свобода, безопасность, питьевая вода, воздух, которым мы дышим — все взаимосвязано между собой. На нас смотрит страна, на нас смотрит мир. От нас зависит будущее, и мы воспользуемся этим моментом». Эти слова нового губернатора напомнили собравшимся знаменитую речь президента-демократа Джона Кеннеди : «мы все дышим одним воздухом и все мы смертны».

В посвященной новому губернатору статье американский журнал The Rolling Stones даже проводит аналогию между покойным президентом и Ньюсомом, называя его «вторым пришествием Кеннеди». Издание ставит в заслугу новому губернатору тот факт, что когда он был мэром Сан-Франциско, он разрешил регистрацию однополых браков в городе. Это произошло за 10 лет до официального разрешения на федеральном уровне.

Став губернатором штата-локомотива, Ньюсому придется вступить в новую жесткую схватку с федеральными властями, которые давно точат зуб на Калифорнию.

Минюст считает, что власти штата нарушают федеральные законы, не давая правительству распоряжаться федеральными землями на своей территории. В начале ноября администрация сумела добиться победы над штатом в суде.

Теперь калифорнийцы опасаются, что федеральные власти будут использовать победу для строительства или добычи нефти. В этой связи избранному губернатору придется тяжело, к тому же Трамп дал понять, что настроен критически к штату, который, по его мнению, «дает приют криминальному элементу».

Речь идет об эмигрантах из Мексики и других стран Латинской Америки. Калифорния — один из штатов США, граничащий с этой страной, а тема миграции является для Трампа больным местом.

Ньюсом же называет стену, которую хочет построить Трамп, «памятником идиотизму».

Стоит отметить, что часть демократов возлагает на Ньюсома большие надежды как на потенциального кандидата в президенты в 2020 году. О такой возможности дает понять и Rolling Stones, когда начинает свою статью о новом губернаторе с фразы декана юрфака Университета Беркли Мелиссы Мюррей. Обращаясь к Ньюсому, она заявила, что «четырнадцать человек» сказали ей: он должен стать президентом.

Калифорния уже становилась трамплином для американского президентства. В свое время губернатором штата был Рональд Рейган . Как и Рейгану, новому губернатору интересна международная тематика. В 2016 году во время президентской кампании Ньюсом тоже не обошел популярную тему «российского вмешательства».

«Президент России Владимир Путин был профессиональным разведчиком, обученным выявлять уязвимости в отдельных людях и использовать их. Это именно то, что он сделал в начале праймериз. Путин оценил уязвимость Трампа, похвалив его. Он ответил так, как рассчитал Путин. В разведывательном бизнесе мы бы сказали, что Путин завербовал Трампа в качестве невольного агента Российской Федерации», — писал Ньюсом в своем фейсбуке в августе 2016 года.

Однако на новом посту у него еще будет возможность изменить свою позицию, если он будет поощрять связи штата с Россией, как это делали его предшественники.

К тому же штат связан с Москвой историческими узами. На его территории находится знаменитый Форт Росс — крепость-поселение, основанная русскими торговцами в 1812 году.

Не исключено, что новый губернатор примет участие в «Диалоге Форт-Росс» — встрече представителей России и США, которая ежегодно проходит в родном для нового губернатора Сан-Франциско. В мероприятии принимают участие ведущие политики и бизнесмены обеих стран.