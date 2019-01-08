США пообещали в ближайшие дни усилить давление на Иран

США на фоне вывода войск из Сирии не прекратят давление на Иран , а лишь удвоят деятельность в этом направлении. Это будет заметно уже в ближайшие дни, заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане

"Решение нашего президента вывести наших [военнослужащих] из Сирии ни в коей мере не влияет на усилия на этом направлении. В ближайшие дни и недели мы удвоим наши усилия не только в дипломатическом плане, но и в сфере торговли для оказания реального давления на Иран, чтобы добиться от них того, чего мы потребовали в мае", — сказал дипломат, стенограмму выступления которого распространил во вторник Госдепартамент.

Помпео 21 мая заявил, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.