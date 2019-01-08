Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США пообещали в ближайшие дни усилить давление на Иран 

ТАСС 1 час назад
США на фоне вывода войск из Сирии не прекратят давление на Иран, а лишь удвоят деятельность в этом направлении. Это будет заметно уже в ближайшие дни, заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане.
"Решение нашего президента вывести наших [военнослужащих] из Сирии ни в коей мере не влияет на усилия на этом направлении. В ближайшие дни и недели мы удвоим наши усилия не только в дипломатическом плане, но и в сфере торговли для оказания реального давления на Иран, чтобы добиться от них того, чего мы потребовали в мае", — сказал дипломат, стенограмму выступления которого распространил во вторник Госдепартамент.
Помпео 21 мая заявил, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.
ТАСС: последние новости
Защита Манафорта отрицает, что он намеренно нарушал условия сделки со следствием Лидер демократов в Сенате пытается заблокировать снятие санкций США с компаний Дерипаски Данфорд на встрече в Анкаре подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Турции
Комментарии
США , Ближний Восток , МИД , Госдеп США , Амман , Иордания , Иран , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между ЕС и США вспыхнул дипломатический скандал316
«Союз» полетит без космонавтов44
Киев решил, что делать с томосом об автокефалии125
Россию накрыли аномальные морозы22
Корабли НАТО направляются в Черное море вслед за США1276
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение