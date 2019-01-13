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Весельницкая заявила, что не намерена отправляться в США, чтобы предстать перед судом 

ТАСС + ещё 54 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Российский юрист Наталья Весельницкая, которой ранее на этой неделе в США были предъявлены обвинения по делу компании Prevezon Holdings, не намерена отправляться в США, чтобы предстать перед судом, однако она готова дистанционно ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование приписываемых России попыток вмешаться в американские выборы. Об этом она сообщила в субботу в интервью интернет-порталу Yahoo News.
Как он отмечает, в телефонной беседе она заявила, что будет использовать «все методы» для доказательства своей невиновности, однако будет делать это из Москвы, где она живет с четырьмя детьми. При этом, по данным портала, Весельницкая выразила желание поговорить с Мюллером и его командой, однако соответствующих запросов ей пока не поступало.
Обвинения против юриста
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк 8 января предъявила Весельницкой обвинения в препятствовании расследованию по делу компании Prevezon Holdings. Утверждается, что она входила в число адвокатов, представлявших интересы Prevezon Holdings, которую в США обвиняли в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета.
По версии американской стороны, Весельницкая направила в суд США материалы в поддержку компании, «намеренно вводящие в заблуждение». Они касались якобы предпринятых властями РФ действий. Также утверждается, что юрист скрыла свое участие в составлении данных документов «в тайном сотрудничестве с высокопоставленным российским прокурором».
Весельницкая попала в поле зрения американских СМИ и властей после того, как стало известно, что она в июне 2016 года встречалась в Нью-Йорке с сыном Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты от республиканцев, Дональдом Трампом — младшим. Последний признал факт встречи и не отрицал, что согласился на беседу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон. Политические оппоненты действующего главы администрации США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.
Предъявление обвинений Весельницкой по делу, никак не связанному с выборами в США, ряд американских СМИ интерпретировали как подтверждение того, что юрист имела связи с властями РФ и могла быть посредником между ними и Трампом. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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Комментарии
США , Конфликты , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Yahoo , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва
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