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Весельницкая прокомментировала сотрудничество с Мюллером на фоне обвинений США 

Газета.Ru + ещё 58 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский юрист Наталья Весельницкая, которую обвинили в воспрепятствовании правосудию в США, рассказала, что намерена делать в связи с предъявленными обвинениями. Об этом сообщает Yahoo News.
По ее словам, она не намерена отправляться в Соединенные Штаты для дачи показаний в суде, однако планирует использовать «все методы», чтобы доказать свою невиновность. Она выразила готовность ответить на вопросы ведущего «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно. Весельницкая отметила, что пока не получала никаких запросов.
Ранее Весельницкая объяснила обвинения США в свой адрес происками Браудера.
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