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Весельницкая отказалась предстать перед судом США 

News.ru + ещё 61 10 часов назад
Фото: twitter.com/@mrkoolodo
Российский юрист Наталья Весельницкая, обвиняемая в препятствовании правосудию по делу компании Prevezon Holdings, отказалась ехать в США, чтобы дать показания в суде.
По словам Весельницкой, она намерена использовать все возможные методы для доказательства своей невиновности, но делать это будет из России. Что касается дела о якобы вмешательстве Кремля в президентские выборы в США, Весельницкая готова к разговору со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведёт это расследование. Однако пока, по её словам, никаких запросов от американской стороны она не получала. Об этом Весельницкая заявила в телефонном интервью порталу Yahoo News.
Как писал News.ru, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвиняет Наталью Весельницкую в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идёт о предполагаемом отмывании средств компанией Prevezon Holding, чьи интересы представляла российский юрист. Фирму заподозрили в легализации денег, якобы похищенных из бюджета РФ. Сама Весельницкая объяснила обвинения США попыткой скрыть подкуп американского правосудия и Конгресса при принятии «закона Магнитского». Юрист отметила, что не знает сути и обстоятельств предъявленных ей обвинений, но полагает, что они предприняты для того, чтобы не дать ей осуществлять профессиональную деятельность.
Имя Натальи Весельницкой стало известно в связи с делом о вмешательстве России в президентские выборы в США. В июне 2016 года российский юрист встречалась в Нью-Йорке с сыном Дональда Трампа и якобы обещала передать ему некий компромат на Хиллари Клинтон.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Yahoo
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