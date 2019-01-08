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Судья в США обвинила адвоката по «российскому делу» в непрофессионализме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Судья США Дэбни Фридрик заявила, что адвокат «Конкорд менеджмент и консалтинг» Эрик Дюбелье действовал непрофессионально в деле о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Дюбелье сделан выговор за использование в судебных документах цитат из фильмов «Касабланка» (Casablanca, 1942) и «Зверинец» (Animal House, 1978), передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Дюбелье, используя при критике спецпрокурора США Роберта Мюллера, «высокоумные», по мнению судьи, цитаты, действовал «непрофессионально, неуместно и неэффективно», заявила Фридрик.
«Мне кажется, что в этом есть некая предвзятость со стороны суда», — сказал Дюбелье на предположение судьи о том, что компания может захотеть сменить адвоката.
Стороны сейчас обсуждают условия предоставления защите доступа к «конфиденциальной информации», послужившей основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам.
Напомним, офис спецпрокурора Мюллера выдвинул обвинения по вопросу «вмешательства» в американские выборы 13 гражданам России. Также обвинение предъявили трем компаниям.
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США , Роберт Мюллер , CNN , ИТАР-ТАСС
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