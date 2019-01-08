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США намерены скрыть выводы Мюллера о «вмешательстве России» 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В США могут попытаться скрыть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Мюллер может представить свои выводы по якобы российскому вмешательству в выборы в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк», пишет Bloomberg.
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности. При этом Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада конгрессу для его дальнейшей публикации, предполагают источники агентства.
Подчёркивается, что решение по данному вопросу сможет вынести исполняющий обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакер или выдвинутый Дональдом Трампом на пост генпрокурора Уильям Барр, если он будет утверждён сенатом.
Bloomberg добавляет, что Уитакер и Барр ранее уже отличились критикой в отношении расследования Мюллера.
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США , Политика , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Bloomberg
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