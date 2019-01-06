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Трамп заявил, что не обещал скорого вывода армии США из Сирии 

RT на русском 6 января 2019
Фото: AP
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о скором выводе американских военных с территории Сирии.
«Мы выведем наши войска… Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро», — цитирует его РИА Новости.
19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
В свою очередь, в сирийском Министерстве иностранных дел заявили, что операции коалиции во главе с Соединёнными Штатами в стране создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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США , В мире , Дональд Трамп , МИД , Исламское государство , РИА Новости , Сирия
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