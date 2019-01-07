Военнослужащие США, которые дислоцированы в странах Балтии, сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в литовском Каунасе, сообщает интернет-ресурс baltnews.lv.
По данным издания, инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но известно о нем стало только сейчас. В полицию было направлено заявление о вандализме от одного из очевидцев. Он утверждает, что военные не только сорвали государственный флаг, но и разорвали его на части, пишет портал.
Как сообщает baltnews.lv, в полиции решили не предавать дело огласке.
Комментарием представителей правоохранительных органов Литвы и министерства обороны РИА Новости пока не располагает.