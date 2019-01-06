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США вошли в топ-10 самых опасных для женщин стран 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
США вошли в представленный агентством Reuters список 10 стран мира, которые представляют наибольшую опасность для женщин.
При составлении рейтинга учитывались риски для женщин в плане здравоохранения, доступа к экономическим ресурсам, обычной жизни, сексуального насилия и торговли людьми.
В результате самой опасной для женщин была признана Индия, где широко распространены сексуальное насилие и работорговля. На втором месте среди опасных для представительниц слабого пола стран оказался Афганистан, где женщины страдают от действий боевиков «Талибана» (запрещена в РФ) и испытывают проблемы с доступом к медицине и при устройстве на работу. В тройке из-за продолжающихся боевых действий также оказалась Сирия, где женщины не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и подвергаются насилию.
Со схожими проблемами сталкиваются женщины в Сомали, Саудовской Аравии, Пакистане, Демократической Республике Конго и Нигерии.
Замыкают десятку самых опасных стран США, оказавшиеся в рейтинге из-за распространенного сексуального насилия, принуждение к половому акту и отсутствия доступа к правосудию в случае правонарушений. Большую роль в данном случае сыграла кампания #MeToo, начавшаяся после скандала с домогательствами к актрисам Голливуда.
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Комментарии1
США , В мире , Общество , Талибан , Reuters
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