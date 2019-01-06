США вошли в топ-10 самых опасных для женщин стран

США вошли в представленный агентством Reuters список 10 стран мира, которые представляют наибольшую опасность для женщин.

При составлении рейтинга учитывались риски для женщин в плане здравоохранения, доступа к экономическим ресурсам, обычной жизни, сексуального насилия и торговли людьми.

В результате самой опасной для женщин была признана Индия, где широко распространены сексуальное насилие и работорговля. На втором месте среди опасных для представительниц слабого пола стран оказался Афганистан, где женщины страдают от действий боевиков «Талибана» (запрещена в РФ) и испытывают проблемы с доступом к медицине и при устройстве на работу. В тройке из-за продолжающихся боевых действий также оказалась Сирия, где женщины не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и подвергаются насилию.

Со схожими проблемами сталкиваются женщины в Сомали, Саудовской Аравии, Пакистане, Демократической Республике Конго и Нигерии.

Замыкают десятку самых опасных стран США, оказавшиеся в рейтинге из-за распространенного сексуального насилия, принуждение к половому акту и отсутствия доступа к правосудию в случае правонарушений. Большую роль в данном случае сыграла кампания #MeToo, начавшаяся после скандала с домогательствами к актрисам Голливуда.