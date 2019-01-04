Трамп опубликовал в Instagram мем с отсылкой к «Игре престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Instagram мем "стена близко" с отсылкой к слогану известного сериала "Игра престолов" "зима близко".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 3 Янв 2019 в 1:41 PST На картинке изображен сам президент США и надпись "стена близко". В нижней части мема изображена стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.

Ранее Трамп уже использовал отсылку к данному сериалу. В ноябре президент США опубликовал в Twitter мем со своей фотографией, надписью "санкции близко" и датой "5 ноября" — день, когда вступали в силу американские санкции против Ирана.

pic.twitter.com/nk2vKvHuaL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2018 г. После публикации в Twitter американский телеканал HBO, занимающийся созданием сериала, попросил не использовать шоу в политических целях. Тогда компания также опубликовала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на (вымышленный) дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".

Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".

Восьмой заключительный сезон популярного сериала "Игра престолов" начнется в апреле 2019 года.