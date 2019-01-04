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Трамп опубликовал в Instagram мем с отсылкой к «Игре престолов» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Instagram мем "стена близко" с отсылкой к слогану известного сериала "Игра престолов" "зима близко".
На картинке изображен сам президент США и надпись "стена близко". В нижней части мема изображена стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.
Ранее Трамп уже использовал отсылку к данному сериалу. В ноябре президент США опубликовал в Twitter мем со своей фотографией, надписью "санкции близко" и датой "5 ноября" — день, когда вступали в силу американские санкции против Ирана.
После публикации в Twitter американский телеканал HBO, занимающийся созданием сериала, попросил не использовать шоу в политических целях. Тогда компания также опубликовала в Twitter шуточный вопрос к поклонникам сериала, как перевести на (вымышленный) дотракийский язык "неправомерное использование товарного знака".
Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.
Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".
Восьмой заключительный сезон популярного сериала "Игра престолов" начнется в апреле 2019 года.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Наука и техника , Технологии , Джордж Мартин , Дональд Трамп
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