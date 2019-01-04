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Американцев предупредили об опасности поездок в Китай 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 6 часов назад
Фото: Reuters
Для граждан США, решивших посетить Китай, существует угроза — китайские власти могут не выпустить их из страны, заявил Госдеп.
Госдеп заявил, что «запреты на выезд» иногда годами не позволяют американцам покинуть Китай, так как Пекин пытается вынудить граждан США «участвовать в расследованиях», которые проводит китайское правительство, передает ТАСС.
О запрете американцы узнают только при попытке выехать из страны, причем срок действия запрета выяснить не удастся; граждане США «подвергаются преследованиям и угрозам», а также «длительным допросам и продолжительному задержанию», могут «содержаться под стражей», не зная, в чем их обвиняют, рассказывает внешнеполитическое ведомство США.
Как заявил Госдеп, власти Китая объясняют подобные меры «государственной безопасностью». Американцев могут «задерживать или депортировать» за то, что они критикуют правительство Китая в электронных сообщениях.
Кроме того, Пекин «не признает двойного гражданства». Если у гражданина США есть гражданство Китая или хотя бы «китайские корни», то такой американец может «подвергаться дополнительным проверкам и преследованию».
«Китай может препятствовать посольству США предоставлять консульские услуги», — сказано в сообщении.
Напомним, США также не рекомендовали своим военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона посещать Россию.
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Комментарии
США , Азия , В мире , Пентагон , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Китай
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