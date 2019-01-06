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Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна 

Газета.Ru + ещё 49 10 часов назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс.
"Значительного прогресса не было", — заявил Трамп.
Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.
Ранее Трамп пригрозил введением ЧП для строительства стены на границе с Мексикой.
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США , Ближний Восток , В мире , Майк Пенс , Дональд Трамп
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