Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, об итогах встречи его проинформировал вице-президент Майк Пенс

"Значительного прогресса не было", — заявил Трамп.

Он добавил, что следующая встреча состоится 6 января, а также подчеркнул необходимость решить проблемы на южной границе страны.

Ранее Трамп пригрозил введением ЧП для строительства стены на границе с Мексикой.