Трамп объяснил распад СССР 

Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.
Слова Трампа транслировали американские телекомпании.
«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР. — RT) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — заявил Трамп.
СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989 году последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию Афганистана. СССР прекратил своё существование в 1991 году.
В 2017 году президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.