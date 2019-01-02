Трамп объяснил распад СССР

Слова Трампа транслировали американские телекомпании.

«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР. — RT) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — заявил Трамп.

СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989 году последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию Афганистана. СССР прекратил своё существование в 1991 году.