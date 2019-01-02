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Трамп объяснил распад СССР 

RT на русском + ещё 1 49 минут назад
Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.
Слова Трампа транслировали американские телекомпании.
«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР. — RT) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — заявил Трамп.
СССР ввёл войска в Афганистан в 1979 году, в 1989 году последние подразделения советских вооружённых сил покинули территорию Афганистана. СССР прекратил своё существование в 1991 году.
В 2017 году президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.
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США , Азия , Армия , Видео , В мире , Политика , Оливер Стоун , Дональд Трамп , Владимир Путин , Афганистан
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