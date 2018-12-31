США стали наблюдателем: Штаты вышли из ЮНЕСКО

Выход США из ЮНЕСКО официально состоялся. Соединенные Штаты прекращают полноправное участие в организации и обретают статус наблюдателя. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , заявил, что выход США из ЮНЕСКО — это печальная новость.

Принятое в октябре 2017 года решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступило в силу — в соответствии с уставом организации. Соединенные штаты прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и обретают статус наблюдателя в организации. США не будут выплачивать членские взносы и не смогут избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал, что США приняли данное решение, исходя из трех причин. Во-первых, Вашингтон «не согласен с общей политикой организации и не разделяют мнение большинства по целому комплексу вопросов».

«Вторая причина — позиция президента США Дональда Трампа предполагает, что если США с чем-то не согласны, то платить деньги не стоит. А взнос Америки, как всегда, один из самых крупных», — подчеркнул аналитик.

По его словам, третья причина заключается в том, что хозяин Белого дома «сел на эту волну и будет пытаться реализовывать ее и дальше», передает ФАН.

Брутер выразил уверенность в том, что Вашингтон решил остаться в организации в качестве наблюдателя с целью «смягчить ситуацию».

«Америка всеми силами намеревается не показывать внутри страны, что не хочет заниматься наукой, культурой и образованием», — отметил специалист.

«Это решение принималось нелегко и отражает озабоченность нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО», — говорилось в комментарии американского внешнеполитического ведомства

Ранее источники, близкие к американской администрации, сообщили прессе, что неофициальной причиной выхода являются якобы «антиизраильские» и «антиамериканские» настроения в ООН . Стоит отметить, что первые сообщения о возможном выходе США из ЮНЕСКО появились после того, как Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что выход США из ЮНЕСКО — это печальная новость.

Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов также прокомментировал такое решение Белого дома.

«Со стороны Америки, которая считается и объявляет себя богатейшей страной мира, странно слышать слова о том, что она выходит потому, что в ЮНЕСКО есть задолженность (по членским взносам. — «Газета.Ru»,)» — заявил чиновник.

Как отметил замглавы российского ведомства, это «странное» и «явно лицемерное объяснение».

По словам замминистра, ЮНЕСКО входит в число организаций мирового уровня, не идущих на поводу у американского «диктата».

«Думаю, что это и было истинной причиной того, что Америка решила с ней так резко порвать», — сказал Аристархов.

Он добавил, что это является ударом по общему для всего человечества делу сохранения мирового культурного наследия.

Генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова выразила сожаление из-за выхода США. По ее словам, это потеря для ЮНЕСКО, для всей семьи ООН и для мультилатерализма (системы международных отношений, когда каждая страна пользуется привилегиями в делах со всеми партнерами).

Со своей стороны и МИД России выразил сожаление решением США выйти из ЮНЕСКО.

«Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для Организации момент, усугубляя своими действиями ее положение. При этом необходимо отметить, что США не платят взносы в регулярный бюджет Организации с 2011 года, что затрудняет работу Организации, срывает выполнение целого ряда важных проектов», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она выразила надежду, что новый генеральный директор приложит все усилия для изменения сложившейся ситуации и сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике.

На момент выхода США из ЮНЕСКО в списке объектов мирового наследия числилось 1073 объекта, из них на территории США находятся 23 — то есть 2,1% от общего числа. Десять признаны шедеврами человеческого гения, 13 относятся к природным феноменам исключительной красоты и эстетической важности.