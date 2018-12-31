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Гражданина США Пола Уилана задержали в Москве по подозрению в шпионаже 

ТАСС + ещё 3 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства.
"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", — сказали в Центре.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж")", — добавили в ведомстве.
В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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США , Происшествия , ФСБ , Москва
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