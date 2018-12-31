Гражданина США Пола Уилана задержали в Москве по подозрению в шпионаже

ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ведомства.

"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", — сказали в Центре.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж")", — добавили в ведомстве.

В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.