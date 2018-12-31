США официально вышли из ЮНЕСКО

Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступило в силу в соответствии с уставом организации. Об этом сообщает ТАСС.

О данном шаге Вашингтона было объявлено в октябре 2017 года. С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.

Отмечается, что в результате выхода США не будут выплачивать членские взносы и не смогут избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выйти из Всемирного почтового союза.