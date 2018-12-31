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США официально вышли из ЮНЕСКО 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступило в силу в соответствии с уставом организации. Об этом сообщает ТАСС.
О данном шаге Вашингтона было объявлено в октябре 2017 года. С настоящего момента США прекращают полноправное участие в ЮНЕСКО и становятся государством в статусе наблюдателя.
Отмечается, что в результате выхода США не будут выплачивать членские взносы и не смогут избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены выйти из Всемирного почтового союза.
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США , В мире , ЮНЕСКО
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