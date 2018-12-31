США вышли из ЮНЕСКО с долгом в 600 млн долларов

Теперь Вашингтон имеет статус наблюдателя — США могут больше не платить членские взносы, но и избираться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО при этом не смогут. Комитет следит за выполнением Конвенции об охране культурного и природного наследия.

Отметим, что саму конвенцию США продолжат выполнять, а взносы они не платят уже с 2011 года, когда в ЮНЕСКО приняли Палестину, передает ТАСС

Постпред России при ЮНЕСКО, посол Александр Кузнецов заявил, что выход США из организации наносит ущерб многостороннему сотрудничеству в гуманитарных сферах. Он напомнил, что «в 1985 году США уже выходили из организации», это продолжалось 20 лет, но ЮНЕСКО продолжала «успешно решать свои задачи».

Кузнецов сообщил, что США должны ЮНЕСКО более 600 млн долларов и, «судя по всему», долг они выплачивать не собираются.

Он отметил, что «у ЮНЕСКО в России много друзей и партнеров».