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Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой 

Газета.Ru + ещё 10 9 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.
Трамп и демократы в правительстве страны не смогли договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд
"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам средства на завершение возведения стены, а также не позволят изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", — написал Трамп.
Он также заявил, что ему трудно поверить в существование "конгресса и президента, которые одобрили бы такое".
Ранее Трамп назвал "тупостью" нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой.
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Комментарии1
США , В мире , Латинская Америка , Дональд Трамп , Мексика
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