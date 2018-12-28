Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.

Трамп и демократы в правительстве страны не смогли договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не выделят нам средства на завершение возведения стены, а также не позволят изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", — написал Трамп.

Он также заявил, что ему трудно поверить в существование "конгресса и президента, которые одобрили бы такое".

Ранее Трамп назвал "тупостью" нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой.