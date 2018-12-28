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Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским

Трампа обвинили в публикации секретных данных 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Reuters
Американские СМИ подвергли президента США Дональда Трампа критике за публикацию им видео из поездки в Ирак, на котором не заретушированы лица военнослужащих. Об угрожающей безопасности военных активности президента в Twitter рассказал Newsweek.
Трамп опубликовал ролик о визите в Ирак у себя в Twitter 26 декабря. На видео президент с женой Меланией Трамп выступает перед персоналом военной базы, жмет руки, раздает автографы и фотографируется с военнослужащими — их лица хорошо видны.
Во всех публикациях такого рода принято замазывать лица военных, чтобы избежать обнародования секретной информации. Малькольм Нэнс, бывший сотрудник американской разведки, подтвердил изданию, что публикация главнокомандующего — нарушение устоявшихся процедур.
«Безопасность операций — важнейший аспект в размещении военного контингента за рубежом. Настоящие имена и лица солдат, задействованных в спецоперациях, обычно держатся в секрете. Случайное раскрытие их через публикацию в медиа, даже если это делает сам главнокомандующий, может помочь террористам или враждебному правительству в их пропаганде. Если кто-то из этих военнослужащих попадет в плен, он не сможет отрицать, кто он такой и чем занимается», — объяснил Нэнс.
Анонимный источник в Министерстве обороны США также подтвердил Newsweek, что обычно лица военных ретушируют, и заявил, что публикация Трампа — первый подобный случай на его памяти.
27 декабря стало известно, что президент США и его супруга Мелания совершили необъявленный визит в Ирак, чтобы навестить размещенных там американских военных.
В Ираке не было полноценных военных действий с прошлого года — после того, как силы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) потерпели ряд поражений. Однако около 5,2 тысячи военнослужащих США до сих пор находятся в стране в качестве инструкторов и военных советников.
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США , Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Пентагон , Исламское государство , Newsweek , Ирак
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