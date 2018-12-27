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В Ираке оказались не рады Трампу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Иракские политики массово осудили внезапный визит президента США Дональда Трампа в Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters.
Лидер парламентского блока «Ислах» Сабах аль-Саиди потребовал созвать срочное заседание депутатов, чтобы «обсудить это явное нарушение суверенитета Ирака и помешать агрессивному поведению Трампа».
«Он должен понимать, что всему есть границы: американская оккупация Ирака закончилась» — заявил политик.
Политические противники «Ислаха» из коалиции «Бина» также выступили с критикой приезда американского лидера. «Визит Трампа — это вопиющее нарушение дипломатических норм», — говорится в заявлении блока. В нем отмечается, что таким образом президент США показывает презрение и враждебность к государству.
Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заверил политиков, что американские власти заранее предупредили Багдад о визите президента. Он также рассказал, что планировал встретиться с Трампом, но лидерам не удалось договориться о месте встречи, и в итоге они провели телефонный разговор.
27 декабря стало известно, что президент США и его супруга Мелания совершили необъявленный визит в Ирак, чтобы навестить размещенных там американских военных.
В Ираке не было полноценных военных действий с прошлого года — после того, как силы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России) потерпели ряд поражений. Однако около 5,2 тысячи военнослужащих США до сих пор находятся в стране в качестве инструкторов и военных советников.
19 декабря сообщалось, что США начали вывод войск с территории Сирии. Причиной этого Трамп назвал победу над ИГ на территории страны. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.
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Комментарии
США , Ближний Восток , В мире , Адель , Дональд Трамп , Исламское государство , Ирак
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