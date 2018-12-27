В Ираке оказались не рады Трампу

Дональда Трампа в Иракские политики массово осудили внезапный визит президента США Ирак . Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидер парламентского блока «Ислах» Сабах аль-Саиди потребовал созвать срочное заседание депутатов, чтобы «обсудить это явное нарушение суверенитета Ирака и помешать агрессивному поведению Трампа».

«Он должен понимать, что всему есть границы: американская оккупация Ирака закончилась» — заявил политик.

Политические противники «Ислаха» из коалиции «Бина» также выступили с критикой приезда американского лидера. «Визит Трампа — это вопиющее нарушение дипломатических норм», — говорится в заявлении блока. В нем отмечается, что таким образом президент США показывает презрение и враждебность к государству.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заверил политиков, что американские власти заранее предупредили Багдад о визите президента. Он также рассказал, что планировал встретиться с Трампом, но лидерам не удалось договориться о месте встречи, и в итоге они провели телефонный разговор.

27 декабря стало известно, что президент США и его супруга Мелания совершили необъявленный визит в Ирак, чтобы навестить размещенных там американских военных.

В Ираке не было полноценных военных действий с прошлого года — после того, как силы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России) потерпели ряд поражений. Однако около 5,2 тысячи военнослужащих США до сих пор находятся в стране в качестве инструкторов и военных советников.

19 декабря сообщалось, что США начали вывод войск с территории Сирии. Причиной этого Трамп назвал победу над ИГ на территории страны. Позднее он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.